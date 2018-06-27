В Крыму порекомендовали Киеву вместо учений посмотреть в интернете на состояние ВС России

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Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский порекомендовал Киеву организовать ежедневный просмотр в интернете данных о состоянии вооружения России. Таким образом он прокомментировал информацию о проведении учений ВМС Украины на границе с Крымом.
В Крыму порекомендовали Киеву вместо учений посмотреть в интернете на состояние ВС России
  • © Дмитрий Виноградов
  • РИА Новости

«Когда мы слышим, что в рамках так называемых воинских подразделений существуют некие морские пехотинцы, которые там что-то отрабатывают, то мне кажется, что лучшей профилактикой этой истории для них будет ежедневный просмотр в интернете состояния вооружения (России. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Он считает, что у украинских морских пехотинцев «от просмотра изображения только одного комплекса С-400 должно отпасть вообще какое бы то ни было желание участвовать в учениях, а тем более с нанесением каких-либо ударов по территории Республики Крым».

Кроме того, Полонский заявил, что ему «смешно слышать об учениях военно-морских сил, которых фактически нет».

Ранее артиллеристы Военно-морских сил ВС Украины провели учения возле границы с Крымом.

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