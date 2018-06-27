Украинские военные провели учения возле границы с Крымом

Артиллеристы Военно-морских сил ВС Украины провели учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Об этом сообщается в Facebook ВМС Украины.

«Командование морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины с подчинёнными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области возле административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью учений была «оборона морского побережья и уничтожение противника, осуществлявшего наступление с оккупированных территорий».

Также украинские военные провели тренировку по фактической корректировке огня по целям «в районах сосредоточения противника».

«Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью», — заявили в ВМС Украины.

Ранее интернет-издание «Новый Севастополь» передавало, что новый патрульный корабль Черноморского флота провёл первые стрельбы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.