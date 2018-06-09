Авиация ЮВО провела в Крыму учения с участием истребителей Су-27 и Су-30
В Крыму истребители Су-27 и Су-30 уничтожили воздушные мишени, имитировавшие самолёты условного противника. Об этом передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
- © Alexey Sukhorukov
- globallookpress.com
Пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» были произведены в ночное время.
Затем около 20 пилотов отработали сложный элемент заправки самолёта в воздухе.
«Воздушный манёвр выполнялся в небе над Крымом», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube