Авиация ЮВО провела в Крыму учения с участием истребителей Су-27 и Су-30

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В Крыму истребители Су-27 и Су-30 уничтожили воздушные мишени, имитировавшие самолёты условного противника. Об этом передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Авиация ЮВО провела в Крыму учения с участием истребителей Су-27 и Су-30
  • © Alexey Sukhorukov
  • globallookpress.com

Пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» были произведены в ночное время.

Затем около 20 пилотов отработали сложный элемент заправки самолёта в воздухе.

«Воздушный манёвр выполнялся в небе над Крымом», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск.

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