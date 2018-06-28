В Алма-Ате на складах произошёл пожар

На окраине Алма-Аты произошёл пожар в складских помещениях. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Сандугаш Баймухамбетову.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 3 тысяч квадратных метров.

«Произошло загорание складских помещений ангарного типа на предварительной площади 3 тыс. кв. м», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в тушении задействованы 75 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Казахстане при пожаре на нефтяном месторождении погиб один человек.

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