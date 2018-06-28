В Алма-Ате на складах произошёл пожар
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 3 тысяч квадратных метров.
«Произошло загорание складских помещений ангарного типа на предварительной площади 3 тыс. кв. м», — отметили в ведомстве.
Как уточняется, в тушении задействованы 75 пожарных и 20 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Казахстане при пожаре на нефтяном месторождении погиб один человек.
5 мая progorod43.ru передавало, что в Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре.