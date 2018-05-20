В Казахстане при пожаре на нефтяном месторождении погиб один человек
По данным ведомства, 19 мая вечером на месторождении Комсомольское в ходе капитального ремонта скважины произошло загорание дренажной ёмкости на площади 40 квадратных метров.
«В результате пожара получили ожоги рабочие подрядной организации «ТОО «М-Техсервис»: 1986 года рождения — скончался на месте от полученных травм; 1973, 1973, 1980 годов рождения — госпитализированы в больницу», — заявили в КЧС.
Ранее стало известно, что в Казахстане из загоревшегося торгового дома эвакуировали 35 человек.