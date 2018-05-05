В Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре

В посёлке Верхошижемье прохожие спасли двух женщин при пожаре, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС по Кировской области.

Инцидент произошёл в жилом двухквартирном доме ночью 29 апреля. Сгорели крыша, перекрытие, хозяйственная постройка, обгорели стены изнутри по всей площади. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.