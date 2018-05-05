В Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре
В посёлке Верхошижемье прохожие спасли двух женщин при пожаре, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС по Кировской области.
Инцидент произошёл в жилом двухквартирном доме ночью 29 апреля.
Сгорели крыша, перекрытие, хозяйственная постройка, обгорели стены изнутри по всей площади.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.
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