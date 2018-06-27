Салливан заявил, что Трамп поднимет украинский вопрос на саммите НАТО

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Президент США Дональд Трамп планирует поднять украинский вопрос в ходе предстоящего саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заместителя госсекретаря США Джона Салливана.
Салливан заявил, что Трамп поднимет украинский вопрос на саммите НАТО
  • ©JONATHAN ERNST
  • Reuters

По его словам, подготовка к саммиту ещё идёт, и он не может сообщить детали.

«Но, поверьте мне, Украина точно будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Президент Трамп планирует обсудить с союзниками все вопросы, включая украинский», — сказал Салливан.

Также он заявил, что США недовольны действиями по украинскому вопросу Венгрии, которая блокирует проведение комиссии Украина — НАТО.

«Мы не поддерживаем это и будем убеждать те страны, которые поднимают в рамках НАТО свои проблемы, не касающиеся альянса, и используют это как рычаг для давления на другие государства в обсуждении вопросов повестки дня альянса», — добавил заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД Венгрии назвали условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО.

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