МИД России назвал конференцию ОБСЕ в Киеве площадкой для политизации свободы слова

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Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшую в Киеве конференцию по свободе слова, организованную ОБСЕ.
МИД России назвал конференцию ОБСЕ в Киеве площадкой для политизации свободы слова
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Отмечаем безответственный подход ОБСЕ к организации и проведению подобных мероприятий, на которые не допускают заявленных авторитетных участников, одновременно превращая конференцию в площадку для искусственной политизации проблематики свободы слова», — говорится в комментарии ведомства.

В МИД обратили внимание на слова мужчины в украинской военной форме, который на полях конференции заявил, что лично перевозил взрывчатку для Олега Сенцова, осуждённого за организацию терактов в Крыму.

«Полагаем, что подобные высказывания должны стать предметом рассмотрения правоохранительных органов», — заявили российские дипломаты.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил заявление украинского военного о перевозке взрывчатки для Сенцова.

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