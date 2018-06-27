Transparency International подала в суд на Порошенко из-за назначения аудитора НАБУ

Представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International на Украине, Центр противодействия коррупции и «Автомайдан» подали иск к украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщается на сайте организации.

Подача иска связана с назначением экс-главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Организации просят Верховный суд Украины отменить указ президента.

«Павел Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях», — говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор украинского представительства TI Ярослав Юрчишин, Порошенко не использовал возможность назначить по квоте в комиссию авторитетного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа.

Ранее сообщалось, что Порошенко принял отставку Павла Жебривского с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации. Впоследствии Жебривский был назначен аудитором НАБУ.