Transparency International подала в суд на Порошенко из-за назначения аудитора НАБУ

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Представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International на Украине, Центр противодействия коррупции и «Автомайдан» подали иск к украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщается на сайте организации.
Transparency International подала в суд на Порошенко из-за назначения аудитора НАБУ
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

Подача иска связана с назначением экс-главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Организации просят Верховный суд Украины отменить указ президента.

«Павел Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях», — говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор украинского представительства TI Ярослав Юрчишин, Порошенко не использовал возможность назначить по квоте в комиссию авторитетного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа.

Ранее сообщалось, что Порошенко принял отставку Павла Жебривского с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации. Впоследствии Жебривский был назначен аудитором НАБУ.

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