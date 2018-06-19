Порошенко назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации аудитором НАБУ

Президент Украины Пётр Порошенко назначил Павла Жебривского, ушедшего с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации, аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Порошенко принял отставку Жебривского с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации.