Порошенко назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации аудитором НАБУ
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Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Порошенко принял отставку Жебривского с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации.