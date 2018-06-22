Порошенко назначил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации

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Президент Украины Пётр Порошенко назначил Александра Куця новым главой Донецкой военно-гражданской администрации. Об этом сообщает «Гордон».
Порошенко назначил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации
  • © VALENTYN OGIRENKO
  • Reuters

По словам украинского президента, при выборе нового главы военно-гражданской администрации он руководствовался двумя факторами.

«Мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области, и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру», — отметил Порошенко.

В августе 2017 года Куць стал начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что Порошенко принял отставку Павла Жебривского с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации.

Впоследствии Жебривский был назначен аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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