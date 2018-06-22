Порошенко назначил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации
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- Reuters
По словам украинского президента, при выборе нового главы военно-гражданской администрации он руководствовался двумя факторами.
«Мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области, и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру», — отметил Порошенко.
В августе 2017 года Куць стал начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях.
Ранее сообщалось, что Порошенко принял отставку Павла Жебривского с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации.
Впоследствии Жебривский был назначен аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).