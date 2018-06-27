Делегация Украины отказалась идти на ежегодный приём к генсеку СЕ

Глава парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что украинская сторона отказалась идти на ежегодный большой приём к генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду. Об этом он написал в своём Facebook.

По его словам, украинская делегация вернула приглашение.

«В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, устраивать роскошные приёмы на сотни человек — не очень логичный шаг», — написал он.

Арьев добавил, что Украина добровольно пожертвовала $400 тыс. для поддержки организации в сложное время.

При этом он заявил, что Киев не получил от Ягланда ответа по поводу стоимости приёма и целесообразности его проведения.

16 мая Украина одобрила добровольный взнос в Совет Европы в размере $400 тыс.