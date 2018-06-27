Делегация Украины отказалась идти на ежегодный приём к генсеку СЕ
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По его словам, украинская делегация вернула приглашение.
«В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, устраивать роскошные приёмы на сотни человек — не очень логичный шаг», — написал он.
Арьев добавил, что Украина добровольно пожертвовала $400 тыс. для поддержки организации в сложное время.
При этом он заявил, что Киев не получил от Ягланда ответа по поводу стоимости приёма и целесообразности его проведения.
16 мая Украина одобрила добровольный взнос в Совет Европы в размере $400 тыс.