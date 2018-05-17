Пушков с иронией оценил размер взноса Украины в Совет Европы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы Украины сделать добровольный взнос в бюджет Совета Европы.

«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал он в Twitter.

Сенатор отметил, что украинский взнос не сможет возместить ущерб от неучастия России в работе ПАСЕ.

16 мая правительство Украины одобрило добровольный взнос в Совет Европы в размере $400 тысяч.

В конце апреля генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация в 2019 году может принять меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет организации.