Пушков с иронией оценил размер взноса Украины в Совет Европы

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы Украины сделать добровольный взнос в бюджет Совета Европы.
Пушков с иронией оценил размер взноса Украины в Совет Европы
  • РИА Новости

«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал он в Twitter.

Сенатор отметил, что украинский взнос не сможет возместить ущерб от неучастия России в работе ПАСЕ.

16 мая правительство Украины одобрило добровольный взнос в Совет Европы в размере $400 тысяч.

В конце апреля генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация в 2019 году может принять меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

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