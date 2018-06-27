В Киргизии девять человек оказались в больнице с подозрением на заболевание сибирской язвой

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В Джалал-Абадской области Киргизии госпитализированы девять человек с подозрением на заболевание сибирской язвой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«В территориальной больнице в настоящее время находятся с таким предварительным диагнозом девять жителей Базар-Коргонского района», — указали в ведомстве.

Уточняется, что больные ранее употребляли в пищу мясо больной коровы. 

В настоящее время проводится анализ взятых у них материалов. 

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Уганде.

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