В Киргизии девять человек оказались в больнице с подозрением на заболевание сибирской язвой

В Джалал-Абадской области Киргизии госпитализированы девять человек с подозрением на заболевание сибирской язвой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«В территориальной больнице в настоящее время находятся с таким предварительным диагнозом девять жителей Базар-Коргонского района», — указали в ведомстве.

Уточняется, что больные ранее употребляли в пищу мясо больной коровы.

В настоящее время проводится анализ взятых у них материалов.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Уганде.