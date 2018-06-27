В Киргизии девять человек оказались в больнице с подозрением на заболевание сибирской язвой
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
«В территориальной больнице в настоящее время находятся с таким предварительным диагнозом девять жителей Базар-Коргонского района», — указали в ведомстве.
Уточняется, что больные ранее употребляли в пищу мясо больной коровы.
В настоящее время проводится анализ взятых у них материалов.
Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Уганде.