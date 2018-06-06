Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Уганде

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Уганде, в настоящее время известно о 83 заболевших.

«Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 25 мая сего года, с февраля по настоящее время в Уганде наблюдается вспышка сибирской язвы в четырёх районах страны. На 23 мая известно о 83 случаях заболевания у людей без смертельного исхода», — сообщает ведомство.

Там отметили, что эффективная борьба с этим заболеванием в стране практически отсутствует.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ.