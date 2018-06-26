МИД Британии посоветовал Поле Слиер обратиться в посольство Украины
- © paulaslier.com
«Благодарим за обращение. К сожалению, Министерство иностранных дел и по делам Содружества Соединённого Королевства в данной ситуации помочь не может. Поле лучше обратиться напрямую в посольство Украины», — говорится в ответе ведомства, опубликованном в Telegram-канале RT.
26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.
В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.