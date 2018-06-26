Британский журналист назвал прискорбной ситуацию с недопуском Полы Слиер на Украину

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Запрет на въезд на Украину корреспондента RT Полы Слиер является незаконным. Такое мнение выразил британский журналист Джон Уайт.
Британский журналист назвал прискорбной ситуацию с недопуском Полы Слиер на Украину
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«Это совершенно незаконно в государстве, где реально работают демократические механизмы, но Украину и нынешний украинский режим, конечно, никоим образом нельзя отнести к таковым», — заявил он.

Уайт отметил, что журналисты на Украине находятся в опасности, а украинское общество и власть «погрязли в коррупции».

«Так что ничего удивительного тут нет, но ситуация прискорбная. Прискорбно также, что ОБСЕ рискнула устроить конференцию по вопросам свободы прессы именно на Украине, учитывая, что сегодня собой представляет эта страна», — добавил он.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. 

В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.

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