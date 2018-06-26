Ведущий программы Going Underground прокомментировал запрет на въезд на Украину Поле Слиер

Ведущий программы Going Underground на RT Афшин Раттанзи прокомментировал ситуацию с недопуском корреспондента канала Полы Слиер на Украину.

Как уточняется, Слиер направлялась в Киев для участия в конференции ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг неё».

«На этот раз речь идёт о стране, которую всей своей военной мощью поддерживает НАТО, и ОБСЕ выбрала эту страну для проведения конференции. Хочу подчеркнуть, что финансируется ОБСЕ в том числе и Россией, и тем не менее корреспонденту российского телеканала отказали в возможности участвовать в конференции по свободе СМИ», — подчеркнул Раттанзи.

Он отметил, что некоторые представители ОБСЕ признали «вопиющее лицемерие данного решения украинского правительства». Однако, по его словам, многие продолжают считать, что это якобы демонстрирует демократические принципы Украины.

Ранее в МИД России заявили, что ситуация с недопуском журналиста Евгения Примакова и корреспондента RT Полы Слиер на Украину является дискриминационным шагом.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.