В МИД назвали дискриминационным шагом недопуск российских журналистов на Украину

В МИД России заявили, что ситуация с недопуском журналиста Евгения Примакова и корреспондента RT Полы Слиер на Украину является дискриминационным шагом.

«Считаем эти рестриктивные меры очередным подтверждением того, что официальный Киев не собирается прекращать развёрнутую кампанию репрессий в отношении СМИ, в частности российских, с целью подавления свободы слова в стране. Этот дискриминационный шаг выглядит тем более вызывающе, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир ранее подтвердил в своём письме открытый характер мероприятия», — говорится в сообщении МИД.

Россия ожидает от ОБСЕ и других международных структур более жёсткой реакции на политику ограничения свободы слова со стороны Киева.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.