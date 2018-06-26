Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ Евгению Примакову и Поле Слиер.
Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ
  • РИА Новости

Об этом говорится в Twitter постпредства России при ОБСЕ.

«Решительно осуждаем депортацию с Украины журналистов российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полы Слиер (RT), которые прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ», — приводятся слова Лукашевича.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с недопуском на территорию Украины российских журналистов.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

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