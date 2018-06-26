Володин прокомментировал запрет на въезд российских журналистов на Украину
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Как отмечается, 26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию корреспонденту RT Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.
«Поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны наших европейских коллег-парламентариев», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что ОБСЕ следует дать «жёсткую оценку происходящему на Украине беззаконию».
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с недопуском на территорию Украины российских журналистов.