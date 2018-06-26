Володин прокомментировал запрет на въезд российских журналистов на Украину

Запрет на въезд российских журналистов на Украину требует незамедлительной реакции европейских парламентариев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отмечается, 26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию корреспонденту RT Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

«Поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны наших европейских коллег-парламентариев», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что ОБСЕ следует дать «жёсткую оценку происходящему на Украине беззаконию».

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с недопуском на территорию Украины российских журналистов.