В МИД поблагодарили ОБСЕ за критику в адрес Украины из-за ситуации с журналистами из России

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России считают политику Украины в отношении российских новостных ресурсов противоречащей принципам ОБСЕ. Об этом заявил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.
В МИД поблагодарили ОБСЕ за критику в адрес Украины из-за ситуации с журналистами из России
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в России осуждаем, относительно которой считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ, — политики массового закрытия российских новостных ресурсов...?» — цитирует Буякевича РИА Новости.

Он также поблагодарил представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира за критику в адрес украинских властей в связи с ситуацией с корреспондентом RT Полой Слиер и российским телеведущим Евгением Примаковым.

«Я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух... журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер», — заявил Буякевич.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Слиер и Примакову. 

Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить