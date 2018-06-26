В МИД поблагодарили ОБСЕ за критику в адрес Украины из-за ситуации с журналистами из России

В Министерстве иностранных дел России считают политику Украины в отношении российских новостных ресурсов противоречащей принципам ОБСЕ. Об этом заявил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.

«Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в России осуждаем, относительно которой считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ, — политики массового закрытия российских новостных ресурсов...?» — цитирует Буякевича РИА Новости.

Он также поблагодарил представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира за критику в адрес украинских властей в связи с ситуацией с корреспондентом RT Полой Слиер и российским телеведущим Евгением Примаковым.

«Я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух... журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер», — заявил Буякевич.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Слиер и Примакову.

Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.