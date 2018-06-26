В МИД поблагодарили ОБСЕ за критику в адрес Украины из-за ситуации с журналистами из России
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«Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в России осуждаем, относительно которой считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ, — политики массового закрытия российских новостных ресурсов...?» — цитирует Буякевича РИА Новости.
Он также поблагодарил представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира за критику в адрес украинских властей в связи с ситуацией с корреспондентом RT Полой Слиер и российским телеведущим Евгением Примаковым.
«Я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух... журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер», — заявил Буякевич.
26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Слиер и Примакову.
Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.
В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.