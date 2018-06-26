Песков заявил о намерении российской стороны выяснить подробности ситуации с Примаковым
- РИА Новости
«Мы видели новости, но пока не знаем деталей, поэтому я ничего не могу сказать. То есть мы не знаем, что стало основанием для этого, на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем этой информацией. Но мы обязательно осведомимся», — рассказал он.
Ранее стало известно, что Примакова, а также корреспондента телеканала RT Полу Слиер не пустили на Украину.
В беседе с ФАН журналист прокомментировал произошедшее.