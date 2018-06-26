Политолог прокомментировал одобрение Советом ЕС выделения Украине €1 млрд

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT утверждение Советом Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

«Украинцы считают выделение помощи подарком, наградой за правильный курс развития страны. Но это кредиты на погашение других кредитов. Этот миллиард не будет серьёзно влиять на экономику, он будет проглочен, незамечен, поскольку большая часть денег пойдёт на погашение процентов по предыдущим задолженностям», — сказал Асафов.

Ранее в Европарламенте заявили, что Киев получит данную сумму двумя траншами в течение 2,5 года, при этом страна должна принять жёсткие антикоррупционные меры.

Эксперт отметил, что европейцев волнует вопрос коррупции на Украине, поскольку они ждут возвращения кредитных займов.

«Почему европейцев беспокоит борьба с коррупцией на Украине, где хватает других проблем, которые могут касаться Европы: безопасность ядерных объектов, функционирование остатков украинской газотранспортной системы, пограничный режим и препятствование контрабанде, беженцы и нелегальные мигранты? Почему антикоррупционный суд? Потому что европейцы ждут продуктивной работы, погашения условий задолженности и возвращения кредитных займов», — заключил Асафов.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.