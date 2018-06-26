Генсек Международной федерации журналистов возмущён запретом на въезд на Украину Поле Слиер

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Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже прокомментировал ситуацию с недопуском корреспондента телеканала RT Полы Слиер на Украину.
Генсек Международной федерации журналистов возмущён запретом на въезд на Украину Поле Слиер
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«Я возмущён запретом на въезд Слиер, украинская сторона должна немедленно объяснить своё решение. Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — цитирует Белланже канал RT в Telegram.

Ранее украинские власти отказали во въезде на свою территорию корреспонденту телеканала RT Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ.

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