Генсек Международной федерации журналистов возмущён запретом на въезд на Украину Поле Слиер

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже прокомментировал ситуацию с недопуском корреспондента телеканала RT Полы Слиер на Украину.

«Я возмущён запретом на въезд Слиер, украинская сторона должна немедленно объяснить своё решение. Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — цитирует Белланже канал RT в Telegram.

Ранее украинские власти отказали во въезде на свою территорию корреспонденту телеканала RT Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ.