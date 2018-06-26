Генсек Международной федерации журналистов возмущён запретом на въезд на Украину Поле Слиер
«Я возмущён запретом на въезд Слиер, украинская сторона должна немедленно объяснить своё решение. Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — цитирует Белланже канал RT в Telegram.
Ранее украинские власти отказали во въезде на свою территорию корреспонденту телеканала RT Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ.