В Латвии призвали не подписывать запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

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Наталья Корчмарек
Латвийские правозащитники обратились к президенту республики Раймондcу Вейонису с призывом не подписывать принятый на днях сеймом законопроект, запрещающий обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Соответствующее письмо (есть в распоряжении RT) направила лидеру страны организация «Верните наши имена».
В Латвии призвали не подписывать запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах
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«Прошу вас не провозглашать данный закон до проведения международной юридической экспертизы, так как он является откровенно дискриминационным и нарушает принцип равноправия по национальному и языковому признакам», — говорится в обращении к президенту лидера правозащитной организации Руслана Панкратова.

Как указывается в письме, в 2017/18 академическом году в латвийских вузах обучались 81,6 тыс. человек, на русском языке учатся примерно треть студентов, то есть около 27 тыс. Русский язык является вторым по распространённости в Латвии, родным его считают около 37% жителей страны.

В обращении подчёркивается, что принятые поправки к закону о высших учебных заведениях нарушают действующие международные правовые нормы.

«Мы глубоко уважаем приверженность латышей сохранению своей культуры и традиций, но хотели бы, чтобы уважали и нашу приверженность этническому наследию, — пояснил Панкратов свою позицию в разговоре с RT. — Насильственная ассимиляция разрушает нашу связь с родителями и предками и является незаконным вмешательством государства».

21 июня сейм Латвии одобрил запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

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