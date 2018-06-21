Евродепутат прокомментировал решение сейма Латвии о русском языке в колледжах и частных вузах

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сопредседатель партии «Русский союз Латвии», евродепутат Мирослав Митрофанов в беседе с RT прокомментировал решение латвийского сейма о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах.
Евродепутат прокомментировал решение сейма Латвии о русском языке в колледжах и частных вузах
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

«Принятое решение противоречит конституции Латвии и многим европейским нормам, которые предполагают свободный экспорт услуг на территории ЕС, и запрет на услуги, оказываемые на одном из языков, противоречит принципам свободы передвижения товаров, услуг, людей и капитала. Мы видим перспективу судебных дел как в Европейском суде справедливости в Люксембурге, так и в первую очередь в Конституционном суде Латвии. Тем более что есть прецеденты: примерно 10 лет назад был похожий случай, когда нашим экспертам удалось выиграть в Конституционном суде дело о запрете госфинансирования для частных школ. Конечно, времена были более либеральные. Сейчас сама практика Конституционного суда и правоприменения резко сдвигается в репрессивно-консервативную сторону», — отметил Митрофанов.

При этом он отметил, что основное решение проблемы зависит от самоорганизации русского гражданского сообщества Латвии.

«Протестные акции сейчас, в связи с летним перерывом и отпусками, не могут быть столь массовыми, какими они были весной, когда нам удалось собрать около 10 тыс. человек на пике протестов. Они возобновятся в сентябре, наша цель в этом году, в течение осени — начала зимы, вывести 30 тыс. человек. Дальше развивать размеры протеста, чтобы власть уже не смогла игнорировать русских жителей Латвии и пошла бы на компромисс в вопросе использования русского языка в образовании»,  — заключил Митрофанов.

Ранее сейм Латвии запретил преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Прибалтика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить