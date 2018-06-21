Правозащитник оценил решение сейма Латвии запретить преподавание на русском языке в частных вузах

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Лидер Русского движения Латвии и правозащитник Руслан Панкратов в беседе с RT прокомментировал решение латвийского сейма о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах.
Правозащитник оценил решение сейма Латвии запретить преподавание на русском языке в частных вузах
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

«Это абсолютно недружественный шаг, больше относящийся к психиатрии, нежели к политике. Правозащитники и Союз русских общин в Латвии разочарованы, возмущены и не понимают происходящего. Началось с реформы русских школ. Обещали не трогать частные вузы, но сейчас мы видим, что всё переводится на латышский язык, русское население максимально притесняется в правах, его хотят вытеснить с территории Латвии. То есть речь идёт уже не о насильственной ассимиляции, а о принудительной депортации», — сказал он.

Панкратов убеждён, что необходимо серьёзно настаивать на решении проблемы притеснения русскоязычного населения.

«Конечно же, будет продолжаться борьба. Мы должны произвести международную экспертизу этого закона, добиться оценки правозащитных организаций, которые пока молчат. Европу всегда волнует проблема притеснения людей, но вопросы русскоязычного населения в Латвии её не заботят», — подытожил Панкратов.

Ранее сейм Латвии запретил преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Прибалтика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить