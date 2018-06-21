Сейм Латвии одобрил запрет на обучение в частных вузах и колледжах на русском языке

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Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о высших учебных заведениях, предусматривающие введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.
Сейм Латвии одобрил запрет на обучение в частных вузах и колледжах на русском языке
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Как передаёт Delfi, поправки были приняты в четверг, 21 июня. 

Отмечается, что Министерство образования и науки Латвии предложило разрешить вузам и колледжам, в которых обучение ведётся на языке, «не отвечающем условиям закона о вузах», продолжить реализацию этих программ обучения до окончания их срока аккредитации.

Издание подчёркивает, что после 1 января 2019 года будет запрещён приём студентов на подобные программы обучения.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод русских школ на латышский язык обучения.

19 июня ФАН сообщало, что в Москве была проведена акция в поддержку лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко. 

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