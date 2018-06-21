Сейм Латвии одобрил запрет на обучение в частных вузах и колледжах на русском языке
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- globallookpress.com
Как передаёт Delfi, поправки были приняты в четверг, 21 июня.
Отмечается, что Министерство образования и науки Латвии предложило разрешить вузам и колледжам, в которых обучение ведётся на языке, «не отвечающем условиям закона о вузах», продолжить реализацию этих программ обучения до окончания их срока аккредитации.
Издание подчёркивает, что после 1 января 2019 года будет запрещён приём студентов на подобные программы обучения.
Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод русских школ на латышский язык обучения.
19 июня ФАН сообщало, что в Москве была проведена акция в поддержку лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко.