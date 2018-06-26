СМИ: Додон считает пока невозможным вывод миротворцев из Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» заявил, что сворачивание российской миротворческой миссии в Приднестровье невозможно до политического урегулирования конфликта.

«Вопрос об изменении формата миротворческой миссии, а также — уйдут или нет российские военные, которые охраняют там склады, связан только с политическим урегулированием», — сказал он.

Додон считает, что перед обсуждением подобных вопросов Кишинёв и Тирасполь должны сесть за стол переговоров.

По его мнению, для того, чтобы добиться политического урегулирования в этом вопросе, «необходимо нормальное промолдавское большинство в правительстве и парламенте».

«Пока этого нет. Но надеемся, после парламентских выборов оно у нас будет», — отметил молдавский президент.

При этом он добавил, что идея вывода российских миротворцев из Приднестровья является пиар-акцией правящей в Молдавии партии в преддверии выборов.

Ранее в МИД России назвали провокационным принятый Генассамблеей ООН проект резолюции о выводе российских миротворцев с территории Приднестровья.