Посольство США на Украине осудило нападение на лагерь цыган во Львове

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В посольстве США на Украине осудили нападение на лагерь цыган во Львове и призвали наказать виновных.
Посольство США на Украине осудило нападение на лагерь цыган во Львове
  • © Zoya Shu
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Шокированы нападением на лагерь цыган во Львове. Злоумышленников следует привлечь к ответственности. В Европе, в том числе на Украине, нет места расизму и насилию», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек.

В апреле телеканал «112 Украина» сообщал, что в Киеве националисты разобрали и сожгли лагерь цыган, предварительно прогнав оттуда часть людей.

В украинской полиции это назвали субботником, заявив, что никаких жалоб от цыган в связи с произошедшим не получали.

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