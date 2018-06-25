Посольство США на Украине осудило нападение на лагерь цыган во Львове
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- globallookpress.com
Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
«Шокированы нападением на лагерь цыган во Львове. Злоумышленников следует привлечь к ответственности. В Европе, в том числе на Украине, нет места расизму и насилию», — указывается в заявлении.
Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності. В Європі, в тому числі в Україні, немає місця расизму та насильству.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек.
В апреле телеканал «112 Украина» сообщал, что в Киеве националисты разобрали и сожгли лагерь цыган, предварительно прогнав оттуда часть людей.
В украинской полиции это назвали субботником, заявив, что никаких жалоб от цыган в связи с произошедшим не получали.