В ДНР заявили о попытке атаки со стороны украинских силовиков под Мариуполем

Вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку атаки на позиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем.

Об этом Донецкому агентству новостей рассказал начальник пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов.

«Вчера во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10—12 человек в направлении наших позиций», — сообщил Безсонов.

Он добавил, что военнослужащим ВСУ не удалось скрытно подойти к позициям сил ДНР.

«Попали в ловушку и понесли потери: ранены трое боевиков», — уточнил Безсонов.

Он отметил, что бойцы ВСУ оставили своих раненых на поле боя, а отступление группы украинские войска прикрывали артиллерийским и миномётным огнём по жилым районам территории ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские военные предпринимали попытку наступления на позиции ДНР на юге у села Коминтерново.