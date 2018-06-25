В ДНР заявили о попытке атаки со стороны украинских силовиков под Мариуполем

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Вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку атаки на позиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем.
В ДНР заявили о попытке атаки со стороны украинских силовиков под Мариуполем
  • mil.gov.ua

Об этом Донецкому агентству новостей рассказал начальник пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов.

«Вчера во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10—12 человек в направлении наших позиций», — сообщил Безсонов.

Он добавил, что военнослужащим ВСУ не удалось скрытно подойти к позициям сил ДНР.

«Попали в ловушку и понесли потери: ранены трое боевиков», — уточнил Безсонов.

Он отметил, что бойцы ВСУ оставили своих раненых на поле боя, а отступление группы украинские войска прикрывали артиллерийским и миномётным огнём по жилым районам территории ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские военные предпринимали попытку наступления на позиции ДНР на юге у села Коминтерново.

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