В ДНР заявили о попытке наступления ВСУ на юге республики

Короткая ссылка
Украинские военные предприняли попытку наступления на позиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке линии соприкосновения.
В ДНР заявили о попытке наступления ВСУ на юге республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование вооружённых сил ДНР.

Инцидент произошёл ночью в районе села Коминтерново.

«Сегодня в районе часа ночи украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее села Коминтерново, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициям ДНР», — рассказали представители командования. 

По данным сил ДНР, в результате атаки ВСУ понесли потери убитыми и ранеными.

«По предварительным данным, до трёх силовиков было ликвидировано и не менее четырёх получили ранения», — сообщили в командовании донецкими силами.

Ранее в ДНР сообщали об обстреле со стороны украинских силовиков на юге республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Военные действия в Донбассе
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить