В ДНР заявили о попытке наступления ВСУ на юге республики
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование вооружённых сил ДНР.
Инцидент произошёл ночью в районе села Коминтерново.
«Сегодня в районе часа ночи украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее села Коминтерново, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициям ДНР», — рассказали представители командования.
По данным сил ДНР, в результате атаки ВСУ понесли потери убитыми и ранеными.
«По предварительным данным, до трёх силовиков было ликвидировано и не менее четырёх получили ранения», — сообщили в командовании донецкими силами.
Ранее в ДНР сообщали об обстреле со стороны украинских силовиков на юге республики.