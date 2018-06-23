В ДНР заявили о попытке наступления ВСУ на юге республики

Украинские военные предприняли попытку наступления на позиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке линии соприкосновения.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование вооружённых сил ДНР.

Инцидент произошёл ночью в районе села Коминтерново.

«Сегодня в районе часа ночи украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее села Коминтерново, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициям ДНР», — рассказали представители командования.

По данным сил ДНР, в результате атаки ВСУ понесли потери убитыми и ранеными.

«По предварительным данным, до трёх силовиков было ликвидировано и не менее четырёх получили ранения», — сообщили в командовании донецкими силами.

Ранее в ДНР сообщали об обстреле со стороны украинских силовиков на юге республики.