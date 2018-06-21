В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков на юге республики

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Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима по прекращения огня Руслан Якубов заявил об обстреле со стороны украинских силовиков на юге республики.
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков на юге республики
  • globallookpress.com
  • © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

«В 10:30 зафиксирован обстрел по направлению Талаковка – Коминтерново. По селу выпущено 27 снарядов калибра 122 мм», — приводит Донецкое агентство новостей слова Якубова.

Уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Ранее заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей число нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло на 70%.

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