Хуг заявил об увеличении на 70% числа нарушений перемирия в Донбассе

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Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей число нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло на 70%.

«Что касается случаев нарушения режима прекращения огня, то их количество за минувшую неделю выросло на 70% по сравнению с предыдущей», — заявил Хуг в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что в Донбассе «в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода». 

Хуг добавил, что ответственность за эти нарушения несут обе стороны.

13 июня спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в Донбассе уменьшилось число погибших и пострадавших среди мирного населения в результате вооружённого конфликта.

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