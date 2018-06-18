Хуг заявил об увеличении на 70% числа нарушений перемирия в Донбассе
«Что касается случаев нарушения режима прекращения огня, то их количество за минувшую неделю выросло на 70% по сравнению с предыдущей», — заявил Хуг в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что в Донбассе «в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода».
Хуг добавил, что ответственность за эти нарушения несут обе стороны.
13 июня спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в Донбассе уменьшилось число погибших и пострадавших среди мирного населения в результате вооружённого конфликта.