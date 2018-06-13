В ОБСЕ констатировали снижение числа погибших и пострадавших в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в Донбассе уменьшилось число погибших и пострадавших среди мирного населения в результате вооружённого конфликта.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Общее число жертв сократилось на 55%, а число погибших — на 37%», — заявил Сайдик, сравнивая показатели нынешнего года с цифрами за аналогичный период прошлого года.

Вместе с этим он добавил, что в 2018-м среди погибших детей на одного ребёнка больше, чем в 2017 году.

Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сотрудники миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе 31 мая.