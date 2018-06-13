В ОБСЕ констатировали снижение числа погибших и пострадавших в Донбассе
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Общее число жертв сократилось на 55%, а число погибших — на 37%», — заявил Сайдик, сравнивая показатели нынешнего года с цифрами за аналогичный период прошлого года.
Вместе с этим он добавил, что в 2018-м среди погибших детей на одного ребёнка больше, чем в 2017 году.
Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сотрудники миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе 31 мая.