В ОБСЕ заявили об увеличении числа жертв среди мирного населения в Донбассе
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«Отмечается рост количества нарушений прекращения огня, увеличение количества опасных случаев, с которыми сталкиваются наши патрули, увеличение количества жертв среди гражданского населения...» — приводит его слова РИА Новости.
Также в ОБСЕ зафиксировали рост количества случаев повреждения объектов гражданской инфраструктуры и случаев применения тяжёлого вооружения.
Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сотрудники миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе 31 мая.