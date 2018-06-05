В ОБСЕ заявили об увеличении числа жертв среди мирного населения в Донбассе

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение числа жертв среди гражданского населения в Донбассе. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
В ОБСЕ заявили об увеличении числа жертв среди мирного населения в Донбассе
  • © Alexander Ermochenko / Reuters

«Отмечается рост количества нарушений прекращения огня, увеличение количества опасных случаев, с которыми сталкиваются наши патрули, увеличение количества жертв среди гражданского населения...» — приводит его слова РИА Новости

Также в ОБСЕ зафиксировали рост количества случаев повреждения объектов гражданской инфраструктуры и случаев применения тяжёлого вооружения.

Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сотрудники миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе 31 мая.

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