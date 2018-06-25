Около 100 человек отравились на свадьбе в Батуми
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- РИА Новости
Как отмечается, инцидент произошёл на минувшей неделе, однако некоторые пострадавшие до сих пор остаются в больницах.
Как заявили в Центре здравоохранения Аджарии, причину массового отравления смогут назвать через несколько дней. По предварительным данным, причиной могли стать сладости, которые хранились в несоответствующих условиях.
Ранее сообщалось, что на праздничном банкете в Киргизии отравились 249 человек. Впоследствии стали известны причины отравления.