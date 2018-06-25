Около 100 человек отравились на свадьбе в Батуми

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Около 100 человек, в том числе дети, отравились на свадьбе в ресторане в грузинском Батуми. Об этом сообщает «Рустави 2».
Около 100 человек отравились на свадьбе в Батуми
  • © Леван Авлабрели
  • РИА Новости

Как отмечается, инцидент произошёл на минувшей неделе, однако некоторые пострадавшие до сих пор остаются в больницах.

Как заявили в Центре здравоохранения Аджарии, причину массового отравления смогут назвать через несколько дней. По предварительным данным, причиной могли стать сладости, которые хранились в несоответствующих условиях.

Ранее сообщалось, что на праздничном банкете в Киргизии отравились 249 человек. Впоследствии стали известны причины отравления.

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