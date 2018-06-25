Казахстан запретил ввоз продукции более 30 российских птицефабрик

Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территориях Курской, Пензенской и Самарской областей России.

«В этой связи... Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещён ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции», — говорится в сообщении.

Кроме того, из указанных регионов запрещено ввозить корма и добавки, не прошедшие тепловую обработку. Под ограничения попали также охотничьи трофеи без таксидермической обработки и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Ранее на Васильевской птицефабрике под Пензой установили карантин из-за птичьего гриппа.