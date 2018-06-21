В Пензенской области установили карантин на одной из птицефабрик из-за птичьего гриппа

Власти Пензенской области установили карантин на «Васильевской птицефабрике», входящей в группу «Черкизово», в связи с птичьим гриппом.

Как отмечается, постановлением губернатора Ивана Белозерцева карантин введён на 21 день.

В свою очередь, в компании «Черкизово» заявили РИА Новости, что очаг птичьего гриппа на площадке «Вертуновка» в Бековском районе Пензенской области локализован и уничтожен.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае провели заседание оперативного штаба из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии ООО «Надеждинская птица».