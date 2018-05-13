В Приморье провели заседание оперативного штаба из-за вспышки птичьего гриппа

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В Приморском крае провели заседание оперативного штаба из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии ООО «Надеждинская птица», сообщает kp.ru.

Птицефабрика прекратила поставки продукции в магазины. Как рассказали в региональной администрации, всю птицу уничтожат.

«В муниципалитете сейчас работает карантинный пост. Его снимут через 21 день после уничтожения птиц и проведения дезинфекции на территории предприятия», — заявил глава Надеждинского района Алексей Губарев.

По его словам, ни одного факта заболевания домашней птицы нет.

Со своей стороны, исполнительный директор предприятия Геннадий Замуруев сказал, что материал для исследований на вирус гриппа менеджеры направили в лабораторию Уссурийска 8 мая. Одновременно были опечатаны магазин при фабрике и склад с готовой продукцией.

Кроме того, заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Марина Полякова сообщила, что пробы с птицефабрики и анализы персонала направлялись в лабораторию Новосибирска. По её словам, обнаруженный вирус H9 для человека не опасен. Первоначальные предположения о вирусе H7 подтверждения не получили.

Ранее сообщалось, что о вспышке заболевания проинформированы все соответствующие службы Приморья, а также управления Россельхознадзора соседних регионов.

В 2017 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.

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