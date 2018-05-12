На предприятии в Приморье выявили вспышку птичьего гриппа
Как заявили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, вирус подтвердился лабораторно.
«Выделена рибонуклеиновая кислота вируса гриппа птиц типа А подтипа Н7», — уточнили в ведомстве.
О вспышке заболевания проинформированы все соответствующие службы Приморья, а также управления Россельхознадзора соседних регионов. На предприятии принимают необходимые меры.
В 2017 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.