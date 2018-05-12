На предприятии в Приморье выявили вспышку птичьего гриппа

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На предприятии ООО «Надеждинская птица» в Приморском крае выявили вспышку птичьего гриппа, сообщает kp.ru.

Как заявили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, вирус подтвердился лабораторно.

«Выделена рибонуклеиновая кислота вируса гриппа птиц типа А подтипа Н7», — уточнили в ведомстве.

О вспышке заболевания проинформированы все соответствующие службы Приморья, а также управления Россельхознадзора соседних регионов. На предприятии принимают необходимые меры.

В 2017 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.

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