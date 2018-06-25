В Совфеде отреагировали на заявление депутата Рады Рабиновича об «обнищании» Украины

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что украинские власти «довели страну до обнищания».
В Совфеде отреагировали на заявление депутата Рады Рабиновича об «обнищании» Украины
  • РИА Новости

«Рабинович создал свою партию «За жизнь» для участия в парламентских выборах, и он давно ведёт активную кампанию. Оценки Рабиновича совершенно правдивы, нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию. Внутри Украины — плохо скрываемый конфликт. Я бы дополнил Рабиновича: уничтожение потенциала Украины происходило все её годы независимости. Они совершенно потребительски относились к тому, что осталось после Советского Союза. Нынешние власти в этом процессе поставили точку. Как будет возрождаться Украина — большой вопрос. У Украины нет будущего при плохих отношениях с Россией», — отметил Цеков.

Ранее Рабинович заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания». По его словам, в 2018 году впервые две трети граждан страны не планируют отпуск.

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