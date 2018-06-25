Депутат Рады заявил, что власти Украины «довели страну до обнищания»

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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания».

По его словам, в 2018 году «впервые две трети» граждан страны не планируют отпуск.

Депутат отметил, что «такого не было даже» при «обхаянном» властями Украины коммунизме.

«Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — сказал он.

Кроме того, депутат сообщил, что Государственная служба статистики Украины сообщает о резком росте цен в стране, но в Киеве отрицают это.

Ранее Рабинович рассказал о назревающей на Украине катастрофе.

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