Депутат Рады назвал власти Украины шизофрениками

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что на Украине «правят шизофреники». Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, популизмом являются решения украинских властей, убивающие экономику страны.

«Это то, что вы поёте песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», — приводят его слова «Украинские новости».

Рабинович заявил, что «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».

«Да нами правят шизофреники!» — сказал депутат.

Ранее депутат Рады Юрий Бойко призвал восстановить экономическое сотрудничество между Украиной и Россией.