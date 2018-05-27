Депутат Рады назвал власти Украины шизофрениками
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- © Sergey Kovalev/Russian Look
По его словам, популизмом являются решения украинских властей, убивающие экономику страны.
«Это то, что вы поёте песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», — приводят его слова «Украинские новости».
Рабинович заявил, что «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».
«Да нами правят шизофреники!» — сказал депутат.
Ранее депутат Рады Юрий Бойко призвал восстановить экономическое сотрудничество между Украиной и Россией.