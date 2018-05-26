Депутатов Рады предложили лишать госнаград за нарушение норм этики

Депутатов Верховной рады Украины предложили лишать государственных наград за нарушение норм этики. Соответствующий законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

Как сообщается на сайте Рады, авторами законопроекта выступили семь депутатов.

«Указанный законопроект направлен на защиту международного имиджа Украины и обеспечение соблюдения народными депутатами Украины норм депутатской этики», — уточняется в пояснительной записке.

В частности, предлагается лишать депутата Рады госнаград за действия, заявления или поступки, которые компрометируют парламент и Украину.

Ранее на Украине предложили ввести ответственность для журналистов за распространение недостоверной информации.