В Раде предложили ввести ответственность для журналистов за сообщение недостоверной информации

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Комитет Верховной рады Украины в ближайшие несколько недель планирует представить на рассмотрение парламента законопроект о введении ответственности в отношении журналистов за распространение недостоверной информации с целью подрыва обороноспособности страны.
В Раде предложили ввести ответственность для журналистов за сообщение недостоверной информации
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт агентство «Укринформ», заявил секретарь комитета Иван Винник. 

По его словам, вопрос о введении ответственности для журналистов «давно уже остро стоит».

«Хотел бы всех предупредить, что мы не собираемся ни вводить цензуру, ни давить на журналистов, ни запрещать писать, что нужно журналистам, но, если такие действия имеют сознательный характер с целью подрыва обороноспособности государства, они должны получить соответствующую квалификацию», — сказал Винник. 

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделит $35 млн на реализацию пятилетней программы, направленной на повышение профессионализма журналистов на Украине. 

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