Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции», — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что итоги избирательной кампании в Турции продемонстрировали высокую оценку турецкими гражданами плодотворной работы Эрдогана, которая нацелена на дальнейшее укрепление страны и обеспечение её устойчивого социально-экономического развития.

«Уверен, что под вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания», — приводятся слова Лукашенко.

Он также заявил, что между Белоруссией и Турцией сложились «особенные, действительно братские отношения».

Ранее Эрдоган заявил о своей победе на выборах в Турции.