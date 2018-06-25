Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
«Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции», — говорится в сообщении.
Лукашенко отметил, что итоги избирательной кампании в Турции продемонстрировали высокую оценку турецкими гражданами плодотворной работы Эрдогана, которая нацелена на дальнейшее укрепление страны и обеспечение её устойчивого социально-экономического развития.
«Уверен, что под вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания», — приводятся слова Лукашенко.
Он также заявил, что между Белоруссией и Турцией сложились «особенные, действительно братские отношения».
Ранее Эрдоган заявил о своей победе на выборах в Турции.