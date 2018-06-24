Депутат Верховной рады не исключил вероятности социального взрыва на Украине
По его словам, МВФ не ведёт диалог с украинской столицей, а лишь диктует условия.
По словам Бойко, текст беседы которого с телеканалом приведён на сайте партии, те страны, которые выполняли требования фонда вопреки своим национальным интересам, сталкивались с социальными проблемами.
«А ведь все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния», — заявил он.
Депутат также призвал власти страны пересмотреть политику взаимоотношений с МВФ и заняться развитием экономики.
Ранее Бойко призвал восстановить экономическое сотрудничество между Украиной и Россией.