Депутат Верховной рады не исключил вероятности социального взрыва на Украине

Украинский парламентарий Юрий Бойко, лидер «Оппозиционного блока», в эфире телеканала «Интер» заявил, что повышение цен на газ по требованию Международного валютного фонда (МВФ) может привести к социальным потрясениям в стране.

По его словам, МВФ не ведёт диалог с украинской столицей, а лишь диктует условия.

По словам Бойко, текст беседы которого с телеканалом приведён на сайте партии, те страны, которые выполняли требования фонда вопреки своим национальным интересам, сталкивались с социальными проблемами.

«А ведь все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния», — заявил он.

Депутат также призвал власти страны пересмотреть политику взаимоотношений с МВФ и заняться развитием экономики.

Ранее Бойко призвал восстановить экономическое сотрудничество между Украиной и Россией.