В Киевской области в ДТП с автобусом два человека погибли и 12 пострадали

В Киевской области произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса, два человека погибли и 12 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции по региону.

«По предварительной информации, грузовик Renault выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом «Рута», — говорится в сообщении.

На месте происшествия скончались водитель грузовика, а также 13-летняя девочка, находившаяся в автобусе. Всех пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее во Львовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии.