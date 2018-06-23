В Киевской области в ДТП с автобусом два человека погибли и 12 пострадали
«По предварительной информации, грузовик Renault выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом «Рута», — говорится в сообщении.
На месте происшествия скончались водитель грузовика, а также 13-летняя девочка, находившаяся в автобусе. Всех пострадавших доставили в больницу с различными травмами.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее во Львовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии.